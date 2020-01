À la recherche d’un régime efficace à long terme

Ça fait trois ans de suite qu’au début de janvier je me promets de perdre du poids. Je le perds dans les trois premiers mois de l’année, puis me sentant en confiance, je me remets à manger normalement, et je reprends le poids perdu et même plus par la suite. Cette année j’aimerais bien persévérer plus longtemps, car au rythme où je vais, je serai obèse dans cinq ans. Je fais donc appel à vos lumières pour me dire si, avec le régime cétogène, j’aurais plus de chances de réussir à perdre du poids sans le reprendre?

Une fille

Même si certains prônent les vertus de la méthode cétogène, personnellement je ne suis favorable à aucune diète alimentaire, si ce n’est celle de s’alimenter de façon saine et équilibrée. En ce sens, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de consulter un(e) spécialiste en nutrition pour qu’on vous oriente de façon professionnelle et sécuritaire.