Agenda du week-end

À bon port

Photo courtoisie, Centre d’interprétation portuaire

Jusqu’au 5 janvier, de 11 h à 18 h, au Centre d’interprétation portuaire, situé au Grand Quai du Port de Montréal (200, rue de La Commune Ouest), on peut mieux connaître les métiers et les installations qui permettent le transport de marchandises : la planification d’un voyage, la navigation, le chargement et le déchargement de la marchandise, etc. Cette exposition s’adresse à la famille, et surtout pour les 7 ans et plus. C’est gratuit.

Les musées gratuits, le premier dimanche

Photo tirée de Facebook

Ce dimanche, comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée est libre dans plusieurs musées, dont le Musée d’art contemporain où c’est notre dernière chance de voir les œuvres de plusieurs artistes contemporains : Janet Werner, Alain Paiement, Luis Jacob et Serge Tousignant, William Kentridge, Gisele Amantea, Francis Alÿs. Les autres musées gratuits le premier dimanche du mois sont, entre autres, le Musée Stewart, le Musée McCord, le Musée des beaux-arts de Montréal (sauf l’exposition principale).

La Pente à neige

Photo courtoisie, La pente à neige

Jusqu’au 29 mars, la Pente à neige, située au parc Ignace-Bourget, à ville LaSalle, nous propose de patiner, de skier, de plancher ou de faire de la glissade avec tube. On peut louer de l’équipement et suivre des cours. C’est ouvert les jeudis et vendredis de 16 h à 21 h, ainsi que les samedis de 9 h à 21 h, et les dimanches de 9 h à 19 h. Tarifs divers, stationnement gratuit. Consultez le site pour l’info piste.

À Pointe-à-Callière

Photo courtoisie, Caroline Thibault

Jusqu’au 13 avril, le musée Pointe-à-Callière présente l’exposition Les Incas... c’est le Pérou ! On y explore le monde captivant des anciennes cultures du Pérou de la préhistoire à l’ère contemporaine : les rites, les coutumes, les savoir-faire en agriculture, en céramique, en sculpture, en tissage... À noter que des activités familiales Un temps des fêtes sous le soleil du Pérou sont organisées entre 13 h et 16 h jusqu’à dimanche. Tarifs divers, 40 $ pour la famille.

Les parcs de la Sépaq

Photo courtoisie, sépaq

On peut faire plusieurs activités hivernales dans les 23 parcs nationaux du Québec. À noter que l’entrée est gratuite au parc régional des Grèves à Sorel-Tracy et au Récréo-parc de Sainte-Catherine.