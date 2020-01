Comme des boîtes de chocolats

Une saison de 50 victoires, deux présences en finale de l’Association de l’Est, mais également quatre exclusions des séries éliminatoires et deux des pires campagnes de la longue histoire de l’équipe.

Qu’y a-t-il à retenir ou à oublier de cette décennie du Canadien, une deuxième consécutive sans coupe Stanley ? Vendredi et samedi, Le Journal fera un survol de ces 10 dernières années.

La maman de Forrest Gump l’avait bien dit : « La vie, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Le même principe s’applique lorsqu’on est affecté à la couverture du Canadien. Parfois, même la question la plus banale peut provoquer une réponse inattendue. Au cours des 10 dernières années, joueurs et dirigeants du Canadien ont offert quelques perles de déclarations aux journalistes. Voici quelques-unes des meilleures.

Mike Cammalleri, 11 janvier 2012

Photo d'archives, Martin Chevalier

Au lendemain d’un revers de 3 à 0 contre les Blues, un huitième lors des 11 derniers matchs de l’équipe, Mike Cammalleri se vide le cœur. Malgré une rencontre avec ses coéquipiers au cours de laquelle il soutiendra que sa déclaration a été sortie de son contexte, l’Ontarien sera échangé aux Flames, en plein milieu du match suivant, dans l’une des transactions les plus rocambolesques de l’histoire de la LNH.

« Je ne peux accepter que nous affichions une attitude de perdants comme on le fait cette année. On prépare nos matchs en perdants (losers). On joue en perdants. Il ne faut donc pas se demander pourquoi on perd. »

Michel Therrien, 7 février 2013

Photo d'archives, Martin Chevalier

Bien qu’il n’en soit qu’à son 10e match derrière le banc du Canadien, Michel Therrien a déjà la mèche courte au terme de la défaite des siens, à Buffalo, le 7 février 2013. Laissé de côté lors des trois matchs précédents, Ryan White commet un geste d’indiscipline qui ouvre la porte à une remontée des Sabres en 3e période. Ceux-ci rattraperont un écart de deux buts avant de l’emporter en tirs de barrage.

« Je pensais que c’était un bon temps pour rentrer Ryan White. Ça n’a pas été ma meilleure décision. Ça fait trois fois que ça arrive. La première fois, j’ai discuté avec lui, la deuxième fois, on lui a envoyé un message. La troisième fois, yé mieux de comprendre. »

Brandon Prust, 3 mai 2013

Photo d'archives, Ben Pelosse

Au cours du deuxième match de la série entre le Canadien et les Sénateurs, Eric Gryba sert une percutante mise en échec à Lars Eller. Le Danois est si mal en point qu’on doit le sortir sur une civière. Après la rencontre, Paul MacLean, l’entraîneur des Sénateurs, jette le blâme de cet incident sur Raphaël Diaz. Selon lui, la passe qu’il destinait à Eller a placé ce dernier dans une situation dangereuse. Le lendemain matin, Brandon Prust ne se gêne pas pour livrer le fond de sa pensée.

« On n’en a rien à foutre des commentaires de ce gros morse aux yeux globuleux. »

Carey Price, 11 mai 2013

Photo d'archives, Éric Carrière

Au terme d’une élimination trop hâtive face aux Sénateurs d’Ottawa, série au cours de laquelle il a subi une blessure au genou gauche, Carey Price revient sur ce qui est alors la saison la plus difficile de sa carrière. Même s’il vient de disputer sa sixième campagne à Montréal, il admet éprouver de la difficulté à composer avec la pression.

« Je m’ennuie de l’anonymat, a reconnu Price à ce sujet. C’est impossible d’y arriver ici. Je ne sors plus faire l’épicerie. Je ne fais presque plus rien, en vérité. Je suis comme un hobbit dans son trou. »

Marc Bergevin, 15 mai 2015

Photo d'archives, Martin Chevalier

Au moment de dresser son bilan de la saison 2014-2015, Marc Bergevin réitère qu’il ne dérogera pas de son plan de développement pour faire l’acquisition d’un joueur de centre de gros calibre. Le genre de transaction qu’il lui est, de toute façon, pratiquement impossible à réaliser avec ce qu’il a sous la main. Le DG du Canadien en est conscient.

« Ma réalité n’est pas la même que sur le PlayStation. Ce matin, j’ai tenté de répéter la même transaction que j’ai faite hier au PlayStation et le DG m’a raccroché la ligne au nez ! »

Joueur des Canucks au sujet de Zack Kassian, octobre 2015

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le 4 octobre 2015 à Montréal, Zack Kassian est impliqué dans un accident de la route, au petit matin d’une soirée bien arrosée. Son penchant pour la fête est bien connu à travers le circuit, surtout à Vancouver où il a évolué pendant quatre saisons. Sous le couvert de l’anonymat, l’un de ses anciens coéquipiers dit au Journal.

« Il a rencontré plusieurs médecins et des thérapeutes pour comprendre ce qui clochait avec son dos, mais il aurait pu simplement songer à changer ses semelles dans ses souliers. Quand tu sors trop souvent dans des bars, ce n’est pas bon pour le dos ! »

Claude Julien, 14 mars 2017

Photo d'archives, Ben Pelosse

À l’approche de la date limite des transactions de 2017, Marc Bergevin choisit d’ajouter du poids à son équipe en faisant les acquisitions de Steve Ott, d’Andreas Martinsen et de Dwight King. Rapidement, on constate l’inutilité des deux derniers. Pourtant, Claude Julien s’entête à garder King dans sa formation. Questionné à ce sujet, l’entraîneur relève dans le jeu de King des qualités plutôt... inusitées.

« C’est un joueur qui joue

un match très intelligent. Il sait quand faire les changements de ligne et quoi faire avec la rondelle quand c’est le temps de faire des changements de ligne. »

Marc Bergevin, 11 septembre 2017

Photo d'archives, Chantal Poirier

Pour remplacer Andreï Markov, Nathan Beaulieu et Alexeï Emelin, partis au cours de l’été 2017, Marc Bergevin met la main sur Karl Alzner, David Schlemko, Mark Streit et Jakub Jerabek. La saison suivante, le Canadien passe de 103 à 71 points. Puisque la défense du Canadien se fera malmener plus souvent qu’à son tour au cours de cet hiver catastrophique, cette déclaration lancée au tournoi de golf lui sera remise sur le nez à plusieurs occasions.

« Nous serons meilleurs. Je considère que nous avons une meilleure équipe, surtout à la ligne bleue. »

Andreï Markov, 7 décembre 2017

Photo courtoisie, Vadim Kitaev

Après 16 saisons et 990 matchs dans l’uniforme du Canadien, Andreï Markov est incapable de s’entendre sur les modalités d’une nouvelle entente avec l’équipe. Il prend donc la direction de la KHL. Lors d’une visite du Journal à Kazan, où il défend les couleurs du AK Bars, le défenseur fait la lumière sur ses négociations houleuses avec Marc Bergevin.

« En tant qu’athlète et en tant que personne qui a passé 16 ans de sa vie à Montréal, j’aurais aimé qu’on me respecte, c’est tout ce que je demandais à l’équipe. »