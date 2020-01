Consultation sur le monument dédié à la mission canadienne en Afghanistan

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau invite les Canadiens à se prononcer sur le projet de Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan.

Jeudi, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a demandé aux Canadiens de s'exprimer sur les lignes directrices relatives à la conception du monument.

Ils peuvent se rendre sur le site.

La consultation en ligne sera accessible jusqu’au 20 janvier 2020.

Au cours de l’automne 2020, Ottawa organisera une exposition et un questionnaire en ligne portant sur jusqu’à cinq projets de conception.

«Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan sera érigé pour reconnaître le dévouement et les sacrifices de ceux qui ont servi en Afghanistan, ainsi que le soutien qu'ils ont reçu ici au pays», a indiqué le ministre MacAulay dans un communiqué.

Un site a déjà été trouvé, soit un terrain fédéral situé sur les plaines LeBreton à Ottawa. Il est en face du Musée canadien de la guerre, du côté est de la rue Booth, au nord du Monument national de l'Holocauste.

Selon Ottawa, plus de 40 000 Canadiens en uniforme - ainsi que des centaines de civils et représentants gouvernementaux - ont servi en Afghanistan entre 2001 et 2014.

Cette mission a coûté la vie à 158 militaires canadiens et sept civils canadiens, dont un diplomate, quatre travailleurs humanitaires, un entrepreneur du gouvernement et une journaliste.

Rappelons qu’un monument à la mémoire des Canadiens décédés en Afghanistan, le Cénotaphe de Kandahar, a été rapatrié de l’aérodrome de Kandahar, à la salle commémorative de l’Afghanistan au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. Sa réinauguration a eu lieu en août dernier.