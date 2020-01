Des cabanes à pêche à la dérive à Saguenay

SAGUENAY | Les adeptes de pêche blanche à Saguenay sont appelés à la prudence après que des cabanes se soient retrouvées à la dérive mercredi soir dans la baie des Ha! Ha!.

Même si les villages de pêche ne sont pas encore ouverts à Saguenay, quelques cabanes portatives temporaires avaient été installées dans le secteur des battures, quand la glace a cédé.

Heureusement, personne ne s’y trouvait à ce moment.

La police de Saguenay avait tout de même avisé la Garde côtière canadienne, qui était prête à intervenir.

«On demande aux gens d'être prudents. Il fait doux et il y a des grandes marées, ce qui est propice à la fissuration. C'est pour ça qu'on fait autant de mesures avec des firmes spécialisées. On veut s'assurer que le couvert de glace soit vraiment sécuritaire, a rappelé le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

L’incident n’a pas empêché quelques mordus de se rendre pêcher, jeudi, dans le secteur de Grande-Baie, près de l’endroit où la glace a cédé.

«Je rappelle que la Ville n'a pas donné l'autorisation pour embarquer les cabanes alors les gens le font à leur risque et péril. On demande aux gens d'attendre et d'être patients», a commenté l'expert en pêche blanche, Rémi Aubin, de l'organisme Promotion Pêche.

L'embarquement des cabanes sera permis seulement lorsque le minimum de 12 pouces de glace sera atteint. L'an dernier, le feu vert avait été donné au début du mois de janvier. Tout indique que les pêcheurs devront être un peu plus patients cette année.