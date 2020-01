Des lamas volés en Californie

Une trentaine de lamas ont été dérobés dans une ferme dans le sud de la Californie, ont été victime d’un vol lundi matin.

Le vol aurait été perpétré tôt dans la matinée dans une ferme d’animaux exotiques de Perris, à une centaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles, selon la station de télévision régionale KABC.

La valeur marchande des animaux volés est estimée à 1,6 million $ US.

Les voleurs ont aussi laissé partir librement d’autres lamas et des émeus, qui se sont retrouvés à gambader dans les rues de la ville, selon les autorités.

Les animaux en liberté ont toutefois eu une courte promenade, puisque les policiers ont pu les récupérer sur une rue fréquentée avant qu’ils ne se dispersent dans la ville.

C’est un voisin de la ferme, James Aiken, qui a alerté la police de leur présence à son réveil. «Quand je me suis levé, j’ai regardé au travers de ma fenêtre et j’ai vu des lamas courir dans la rue et j’ai pensé que c’était un peu étrange», a-t-il indiqué à KABC.

La ferme, qui accueille aussi des autruches, a fait l’objet d’une campagne dernièrement sur les réseaux sociaux de groupes de défense des droits des animaux, qui pensent que les animaux y sont maltraités.

Une enquête des services animaliers de la région n’a toutefois pu montrer aucun signe d’abus ou de mauvais traitements lors d’inspections.