Guentzel blessé, une chance pour Galchenyuk

En raison de la perte de Jake Guentzel pour le reste de la saison, les Penguins de Pittsburgh feront confiance à l’attaquant Alex Galchenyuk pour occuper le poste laissé vacant sur le premier trio de l’équipe.

En prévision du match de jeudi face aux Sharks de San Jose, Galchenyuk s’entraînait aux côtés d’Evgeni Malkin et de Bryan Rust.

«On essaie de le placer (Galchenyuk) dans des situations où il pourrait montrer toutes ses qualités et obtenir du succès, a déclaré l’entraîneur-chef Mike Sullivan au site web de son équipe, mercredi. Vu les circonstances, c’est une très bonne occasion pour Alex. On cherche des gars qui vont hausser leur jeu d’un cran et jouer un rôle plus significatif pour nous. Alex en est capable.»

Avant sa blessure, Guentzel menait les «Pens» avec une fiche de 20 buts et de 43 points en 39 parties en 2019-2020.

«C’est plutôt dur à remplacer, a commenté Galchenyuk, qui croit posséder les qualités techniques nécessaires pour compléter ses nouveaux compagnons de trio. Je crois que ce n’est pas trop bon pour moi de me dire que je devrai sauter sur la patinoire en pensant remplacer quelqu’un. Je dois y aller et faire de mon mieux.»

Ralenti par une blessure

L’ancien du Canadien de Montréal a connu un lent départ cette saison. Il a notamment raté neuf des 12 premiers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps. Après une longue disette offensive au mois de décembre, Galchenyuk connait de bons moments avec trois points lors des trois dernières rencontres.

«Je me sens vraiment mieux qu’avant la pause, a dit celui qui compte 13 points en 30 rencontres. Je dois continuer à travailler et à contribuer.»

Rust, lui, est d’avis que son coéquipier jouera un grand rôle au sein de leur unité. Il a d’ailleurs vanté les instincts offensifs et l’excellent tir de l’Américain de 25 ans.

«Il développe une belle chimie avec “Geno” (Evgeni Malkin), alors j’espère être aussi en mesure de l’aider, a mentionné Rust. Je vais essayer d’utiliser ma vitesse pour lui créer de l’espace. Essayer de le trouver aux bons endroits pour qu’il utilise son tir.»