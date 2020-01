Il y aura un premier personnage Marvel transgenre

Kevin Feige, le patron des studios Marvel, vient de confirmer qu’un personnage transgenre apparaîtra dans un nouveau film de superhéros.

De nombreux fans de comics réclament depuis longtemps l’arrivée de personnages LGBTQ+ dans les franchises, et l'actrice Tessa Thompson a révélé il y a quelque temps que Valkyrie, le personnage qu'elle incarne, est gaie ou bisexuelle. Or la communauté trans devrait également être représentée dans les prochains films Marvel, peut-être dès The Eternals, qui est actuellement en tournage.

Interrogé à ce sujet durant une session de questions/réponses à la New York Film Academy, Kevin Feige a confirmé avec enthousiasme l’arrivée d'un personnage transgenre. «Oui, absolument, a-t-il assuré. Très bientôt, dans un film que nous tournons actuellement.»

En juillet, le site Geeks WorldWide affirmait qu’un casting Marvel avait été lancé pour un personnage transgenre, mais aucun détail n’a été officiellement communiqué depuis.