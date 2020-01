Jonathan Huberdeau à l’honneur dans la LNH

L’attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau a été nommé première étoile du mois de décembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi.

Le gardien des Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry et l’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin ont respectivement obtenu les deuxième et troisième étoiles du mois.

Huberdeau est le joueur qui a amassé le plus de points au cours du mois de décembre dans la ligue (6 buts et 16 aides pour 22 points) à égalité avec Panarin.

L’ailier gauche a récolté des points dans 10 des 13 matchs de sa formation, et a connu trois matchs de quatre points.

Huberdeau compte déjà 53 points (16 buts et 37 aides) en 39 matchs cette saison.

Pour sa part, Jarry a été le meneur parmi les gardiens de la ligue avec huit victoires, trois jeux blancs et une moyenne de buts alloués de 1,54 en neuf rencontres.

Le gardien de 24 ans a ainsi aidé les Penguins à maintenir une fiche de 10-2-0, la meilleure de la ligue au mois de décembre.

De son côté, Panarin a obtenu 10 buts et 12 aides en 22 rencontres. C’est le deuxième mois consécutif au cours duquel il récolte au moins 20 points.