Les 20 albums marquants des 20 dernières années

Plusieurs grands albums ont été lancés au cours des 20 premières années du millénaire. Des opus qui ont été marquants, qui ont dominé les palmarès, qui sont devenus des incontournables et d’autres qui se sont démarqués avec l’exploration de nouvelles sonorités. En voici 20, incluant des productions québécoises et dans une variété de styles, qui ont marqué chacun à leur façon les deux dernières décennies de musique.

21 - When Adele

Photo courtoisie

24 janvier 2011

Armée d’une voix puissante et d’une cargaison de hits, le nom d’Adele se retrouve sur toutes les lèvres. Écrit en pleine rupture, 21 a connu un succès gigantesque avec les Rolling in the Deep, Someone Like You et Set Fire to the Rain qui ont dominé les palmarès.

Funeral - Arcade Fire

Photo courtoisie

14 septembre 2004

La bande de Win Butler est arrivée comme une bombe dans la sphère musicale avec ce premier album lancé à la fin de l’été 2004. L’entraînante et jouissive Neighborhood # 1 (Tunnels) a déclenché le tout pour le collectif montréalais. Quinze ans après sa sortie, Funeral est toujours un délice

Rêver mieux - Daniel Bélanger

Photo courtoisie

16 octobre 2001

Daniel Bélanger entre dans le 21e siècle en insérant des sonorités électroniques dans sa musique déjà très bonne. Et c’est immensément réussi. Les titres Te quitter, Fous n’importe où, Chante encore, Dans un spoutnik, Intouchable et immortel et Rêver mieux font partie d’un album devenu un classique du rock québécois.

Blackstar - David Bowie

Photo courtoisie

8 janvier 2016

Deux jours avant son décès, David Bowie lançait son 25e et dernier album studio. Une charge musicale émotive et touchante enregistrée dans le secret à New York et saluée par la critique. Blackstar est devenu le premier album du Thin White Duke à atteindre la première position du Billboard 200 aux États-Unis. Un grand venait de nous quitter.

You Want it Darker - Leonard Cohen

Photo courtoisie

21 octobre 2016

Leonard Cohen a 82 ans lorsqu’il lance son 14e album studio, un opus qui aborde la mort. La voix et la noirceur lumineuse du Montréalais séduisent toujours. You Want It Darker est un succès instantané. L’immortel Cohen nous quittera 19 jours après le lancement de cette collection de chansons.

Brothers - The Black Keys

Photo courtoisie

18 mai 2010

Dan Auerbach et Patrick Carney roulaient leur bosse dans l’obscurité, jusqu’à la sortie de leur sixième opus. Le simple Howlin’ for You, qui déclenche le tout, se retrouve dans des publicités, des séries télé, au cinéma et dans des jeux vidéo. Le duo américain et lui permet de mettre la main sur trois trophées Grammy.

A Rush of Blood to the Head - Coldplay

Photo courtoisie

26 août 2002

Deux ans après Yellow, et avant d’embrasser des sonorités plus commerciales, Coldplay fait un énorme pas de géant avec A Rush of Blood to the Head. Le quatuor est en totale synergie sur cet album presque parfait, sur lequel on retrouve les Politik, The Scientist, God Put a Smile upon Your Face et Clocks.

Break Syndical - Les Cowboys fringants

Photo courtoisie

5 mars 2002

Avec Break Syndical et les En Berne, La manifestation, Mon chum Rémi et la touchante Toune d’automne, Les Cowboys fringants font leur entrée en grande dans les ligues majeures du rock québécois. Le petit groupe rigolo de Motel Capri quitte l’anecdotique et passe à un autre niveau.

Les Chemins de verre - Karkwa

Photo courtoisie

30 mars 2010

Enregistré en banlieue de Paris, Les chemins de verre est l’album de la consécration pour Karkwa. L’opus remporte, en 2010, le Prix de musique Polaris qui récompense les meilleurs albums canadiens. Une première pour un groupe francophone et qui ne s’est jamais reproduite par la suite.

Born to Die - Lana Del Rey

Photo courtoisie

27 janvier 2012

Énigmatique et mystérieuse, Elizabeth Woolridge Grant lance un album constitué de chansons très mélancoliques et qui semble provenir d’une autre époque. Born To Die s’est retrouvé, durant 300 semaines, dans le palmarès Billboard 200. Lana Del Rey remplira le Centre Bell deux fois en 13 mois.

The Marshall Mathers - Eminem

Photo courtoisie

23 mai 2000

Eminem a été l’artiste hip-hop marquant des 20 dernières années. Le rappeur, qui devient la voix de sa génération, se paie la traite et tire sur tout ce qui bouge avec un deuxième opus inventif et varié, où l’on retrouve les titres Stan et The Real Slim Shady. Il vendra 41 millions.

Kid A - Radiohead

Photo courtoisie

2 octobre 2000

Radiohead aurait pu surfer sur le succès du sublime OK Computer. Le quintette britannique se reconstruit et fait son entrée dans le 21e siècle avec des éléments de musique jazz et électronique et très peu de guitares. Les premières sonorités de Everything in Its Right Place donnent le ton. Décollage assuré.

La Forêt des mal-aimés - Pierre Lapointe

Photo courtoisie

21 mars 2006

Pierre Lapointe délaisse les chansons d’inspiration française et marque un grand coup avec La Forêt des mal-aimés. Un concept ambitieux, moderne et avec des arrangements orchestraux audacieux. L’album de la consécration pour l’auteur, compositeur et interprète qui avait 24 ans à l’époque.

The Fame - Lady Gaga

Photo courtoisie

19 août 2008

Stefani Joanne Angelina Germanotta ne fait pas les choses à moitié lorsqu’elle lance sa carrière avec The Fame. Audacieuse et spectaculaire, la New-Yorkaise qui avait 22 ans à l’époque ramène la pop des années 80 dans une facture moderne avec les « hits » Just Dance et Poker Face.

Elephant - The White Stripes

Photo courtoisie

1er avril 2003

Duo hétéroclite, les Whites Stripes ont connu un succès critique avec l’opus White Blood Cells, mais c’est avec Elephant et le simple Seven Nation Army que le rock brut, puissant et carré de Jack White et Meg White a enflammé la planète rock. Et c’était loin d’être un poisson d’avril.

1989 - Taylor Swift

Photo courtoisie

27 octobre 2014

Taylor Swift met la musique country de côté et entre dans la pop avec 1989. Sept des 13 pièces de 1989 deviendront des simples, dont les succès Shake it Off, Blank Space, Bad Blood et Wildest Dreams. L’album est un énorme succès avec dix millions de copies vendues dans le monde.

Back to Black - Amy Winehouse

Photo courtoisie

27 octobre 2006

À l’automne 2006, Amy Winehouse amène un énorme vent de fraicheur avec des sonorités pop, soul et R&B chaudes et brûlantes. La nouvelle diva avait tout pour réussir, mais elle sera emportée, trop jeune, à 27 ans, par une surdose d’alcool. On aurait aimé entendre la suite.

Close to Paradise - Patrick Watson

Photo courtoisie

26 septembre 2006

La voix et des mélodies planantes et bien tournées, Patrick Watson remporte le prix Polaris avec l’opus Close to Paradise. La magnifique chanson The Great Escape se retrouve dans un épisode de la troisième saison de Grey’s Anatomy. L’album qui a lancé la carrière de cet artiste québécois.

Trompe l’oeil - Malajube

Photo courtoisie

7 février 2006

En 2006, le magazine spécialisé américain Spin cible la formation québécoise comme une des révélations de l’année. Le New York Times place Trompe-l’œil dans sa liste des meilleurs albums de 2006. Les pièces Montréal -40 C, Pâte filo et Le crabe amèneront la formation québécoise à tourner dans 16 pays.

To Pimp a Butterfly - Kendrick Lamar

Photo courtoisie

15 mars 2015

Kendrick Lamar s’impose comme un des agitateurs intéressants du mouvement hip-hop à un moment où le style fait un peu surplace. Avec To Pimp a Butterfly, l’artiste originaire de Compton en Californie, parle de racisme, d’injustices sociales et s’éloigne des traditionnels clichés associés au hip-hop.

Avec la collaboration de Cédric Bélanger, Raphaël Gendron-Martin et Sandra Godin.