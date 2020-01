Les cadeaux des mères moins appréciés

Les cadeaux offerts par les mères semblent être les moins appréciés, selon un sondage dévoilé jeudi par FedEx Express Canada.

Parmi les personnes sondées, une sur six a indiqué qu’elle retournait généralement des cadeaux des Fêtes. Parmi elles, 36 % disent que c’est le présent de leur mère qui a le plus de chance d’être retourné, contre 22 % pour celui du père, 18 % pour celui d’une sœur, 17 % pour celui d’un frère et 10 % pour celui de cousins. Les grands-parents semblent avoir davantage la cote, puisque seulement 8 % des cadeaux retournés viendraient des grands-mères et 6 % des grands-pères.

Concernant les cadeaux offerts par les mères, les hommes (46 %) sont beaucoup plus susceptibles de les retourner que les femmes (30 %).

Environ 24 % des répondants disent redonner leur cadeau à autrui.

«La génération Z est sans aucun doute le moteur des retours de cadeaux au Canada. En fait, notre enquête révèle que 52 % des membres de la génération Z ont retourné des cadeaux pour être remboursés ou obtenir un crédit. Cette génération continuera de contribuer à augmenter le contrôle des consommateurs sur leurs achats. Pour les entreprises canadiennes, l'ajout d'une solution de retour efficace est essentiel afin d'assurer une expérience client positive», a affirmé la présidente de FedEx Express Canada Lisa Lisson.

Au total, 21 % des membres de la génération Z, nés à partir de 1997, disent avoir retourné des cadeaux contre seulement 11 % des baby-boomers.

Ce sondage a été réalisé en ligne par Edelman en partenariat avec Logit Group pour FedEx Express Canada du 20 au 25 septembre dernier auprès de 1502 Canadiens de 18 ans ou plus.