Mikhail Sergachev a un nouveau surnom dans le vestiaire du Lightning de Tampa Bay depuis qu’il a jeté les gants contre Jake McCabe dans un match contre les Sabres de Buffalo, mardi.

Le défenseur n’est pas trop d’accord avec ce surnom, mais il semble qu’il soit trop tard pour le Russe...

«Les gars l’appelaient "Killer" ce matin! a souri son coéquipier Cédric Paquette, jeudi à l’entraînement avant le match contre le Canadien à Montréal. Il nous a donné un boost au dernier match, mais pas juste à cause de la bataille, à cause de son jeu aussi. Il nous aide beaucoup.»

Le principal intéressé ne l’assume pas vraiment. «Il font des blagues. C’est Alex Killorn, le killer», a-t-il timidement répondu.

Il faut dire que le Canadien n’a pas choisi Sergachev pour ses qualités de bagarreur au premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2016 - pas plus que le Lightning, d’ailleurs, qui l’a obtenu du CH contre l’attaquant Jonathan Drouin.

«La position de défenseur est difficile à occuper dans cette ligue, particulièrement à un jeune âge, mais ce qu’il est capable d’accomplir...» a dit son entraîneur-chef Jon Cooper, impressionné.

«Il a toujours été connu pour ses aptitudes offensives, mais il est devenu un homme à l’arrière. Il gagne en confiance. Je sais qu’il ne se battra pas le reste de sa carrière, mais il s’est bien débrouillé», a ajouté Cooper.

À 21 ans, Sergachev est le troisième défenseur le plus productif de la formation floridienne, derrière les super-vedettes Victor Hedman et Kevin Shattenkirk, avec six buts et 14 aides pour un total de 20 points en 38 matchs. La saison dernière, l’arrière gaucher enregistrait 32 points en 75 parties.

Le combat de Sergachev contre McCabe était le premier de sa carrière dans la LNH.