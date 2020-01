Nouveau sommet pour les obligations aux régimes de retraite à prestations déterminées

Les obligations aux régimes à prestations déterminées ont atteint de nouveaux sommets en 2019 avec un bond de 15 % dû en partie aux faibles taux d’intérêt.

C’est ce que révèle la firme de services-conseils Mercer dans son bilan de la dernière année publié jeudi.

L’indice Mercer de la santé financière des régimes de retraite, basé sur le ratio actif-passif d’un régime de retraite modèle, a atteint 112 % le 31 décembre, en hausse par rapport au seuil de 105 % de la fin du 3e trimestre et à celui de 102 % du début de l’année.

Le rendement positif du marché des actions tout au long de 2019 a permis aux régimes de retraite à prestations déterminées types de connaître une très bonne année, malgré les taux de rendement à échéance des obligations à long terme les plus faibles en plus de 60 ans, note Mercer.

«Les régimes à prestations déterminées qui investissent massivement dans les actions peuvent encore une fois dire merci aux marchés de les avoir sauvés d’une année qui aurait pu être catastrophique», souligne le conseiller principal au sein du domaine Avoirs de Mercer Canada, F. Hubert Tremblay, par voie de communiqué.

Le transfert de l’obligation à un assureur devient ainsi une possibilité de plus en plus intéressante pour certains promoteurs de régimes, ajoute la société.

«Les promoteurs de régimes canadiens peuvent s’inspirer de l’Europe et d’autres pays qui ne connaissent que trop bien cette conjoncture de faibles taux d’intérêt ou de taux négatifs. Dans ces pays, la demande pour des catégories d’actifs non traditionnels et l’accès à celles-ci s’est accrue, à l’instar de ce qui se passe au Canada», explique d’ailleurs F. Hubert Tremblay.