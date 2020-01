Une suspension de 81 matchs pour Domingo German

Domingo German a été suspendu pour une durée de 81 matchs pour violence conjugale, jeudi.

Le lanceur des Yankees de New York a été placé en «congé administratif» au mois de septembre en raison des allégations à son endroit. Le baseball majeur a alors ouvert une enquête sur les événements.

L’athlète de 27 ans aurait frappé sa conjointe, qui est la mère d’un de ses enfants, après un événement caritatif organisé par son coéquipier CC Sabathia le 16 septembre. Un membre de la direction du baseball majeur aurait été témoin de la scène.

«La violence conjugale, dans toutes ses formes, est un problème très grave qui affecte toutes les sphères de notre société», ont réagi les Yankees par voie de communiqué.

«Le baseball majeur est un leader dans notre industrie pour la sensibilisation et la prévention de la violence conjugale, et nous continuerons de soutenir ses efforts. Nous sommes encouragés par le fait que Domingo accepte sa sanction, et nous espérons sincèrement qu’il s’engagera à faire des changements significatifs et positifs dans son comportement.»

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre German, dont la suspension est rétroactive au 19 septembre. Il ratera ainsi les 63 premiers matchs de la saison 2020.

Il a déjà purgé 18 matchs de suspension, incluant neuf rencontres éliminatoires en 2019.

German a présenté une fiche de 18-4 et une moyenne de points mérités de 4,03 la saison dernière.