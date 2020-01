PIGEON, Françoise



À Saint-Laurent, le 28 décembre 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Madame Françoise Pigeon.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Marthe CSC, ses frères Yves (Yolande Racicot), Gilles (Lise Denis) et Jacques (Nicole Proulx), ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 7 janvier 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie,/Athos, 1255 ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles auront lieu à 16h dans le salon du complexe.