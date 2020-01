18 résolutions de vedettes

Avec la nouvelle année viennent toujours les résolutions. Même les vedettes n’y échappent pas. Le Journal les a sondées pour connaître leurs bonnes intentions. On s’en reparle l’an prochain pour savoir si elles ont été tenues !

Katherine Levac

Photo Chantal Poirier

« Je voudrais vraiment moins regarder mon cellulaire. C’est tough. On est tout le temps là-dessus. Ça n’a pas de bon sens ! Il y a des applications qui calculent combien de temps tu as passé sur Instagram et je pense à en télécharger une. Je voudrais aussi manger local le plus possible. »

Guillaume Wagner et Mélanie Boulay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Notre résolution, c’est de dormir ! Je ne sais pas si ça va arriver », dit Guillaume. Sa conjointe ajoute : « Je vais dire prendre du temps pour notre couple, parce que durant les deux dernières années, on a eu un petit gars et c’est intense. C’est beaucoup d’énergie centrée sur un être humain. Là, on aurait envie de prendre soin l’un de l’autre », dit-elle.

Alex Perron

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« Trouver l’amour ! »

Cathy Gauthier

Photo Chantal Poirier

« Je veux arrêter de manger des fudges en écoutant la télé. Avec la grossesse, je suis tombée dans la boîte de fudges et c’est plus dur à faire fondre que je pensais ! Il faut que j’arrête de manger des cochonneries le soir ! »

Dominic Paquet

Photo Éric Myre

« C’est un peu cliché, mais je fais une méga remise en forme, au début janvier. Je vais avoir trois mois pour perdre 30 livres. Ça va surtout passer par la nutrition. »

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

« De ne plus être pressé. La vérité, c’est que je n’ai aucune idée comment je vais faire ça. Je pourrais, disons, remettre mes affaires la veille, au lieu du jour même. Je serais très content de ne plus être pressé ! »

Mehdi Bousaidan

Photo Pierre-Paul Poulin

« Passer plus de temps avec ma famille. On travaille comme des malades, ce qui n’est pas négatif, mais cela fait qu’on voit beaucoup moins la famille. »

Patrick Hivon

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Peut-être d’accepter que j’ai tout le temps besoin de nouveautés. J’ai bien de la misère à accepter ça, mais ça d’l’air que je suis fait comme ça. Dans ma vie, j’aime ça quand ça bouge et que ça varie. J’aime dicter le rythme des choses ! Alors, je dois juste maintenant l’accepter ! »

Francis Bouillon

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est drôle, parce que chaque année, je me dis que je ne dois jamais oublier d’où je viens et que je dois toujours m’impliquer dans la communauté. Je suis choyé et je ne veux jamais m’asseoir là-dessus. On redonne et on s’implique. »

Ève Landry

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je voudrais me reposer à travers la job et passer plus de temps en famille. Ce n’est pas évident à faire. En fait, c’est de bien choisir les projets, et dans notre milieu ce n’est pas toujours évident. »

Guillaume Cyr

Photo courtoisie

« Ce serait de continuer d’être heureux et de prendre soin de ma famille. »

Charlotte Legault

Photo Ben Pelosse

« Je voudrais être moins stressée et plus profiter du moment présent. Je voudrais trouver l’équilibre entre travailler et relaxer. Work hard, but play hard ! »

Jean-Philippe Perras

Photo courtoisie

« Moins de téléphone ! C’est bon et ça amène à prendre plus soin de soi et des gens qui nous entourent, de retravailler le contact concret qu’on a entre les humains. Je voudrais arrêter d’avoir ce réflexe absurde d’aller voir ce qui se passe ailleurs... »

Marianne Fortier

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« J’ai envie d’apprendre de nouvelles affaires et de les mettre à profit dans des rôles. Par exemple, dernièrement, j’ai fait de la boxe pour un projet, et donc j’ai appris la boxe et j’aime ça. Là, je suis comme : c’est quoi la prochaine affaire ? Là, je pense que je m’enligne vers le chant. »

Maripier Morin

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

« Ce serait d’arrêter de sacrer et d’arrêter de fumer. Est-ce que je vais le tenir ? Probablement pas ! »

Félix-Antoine Tremblay

Photo Anne-Lovely Étienne

« Depuis les dernières années, je ne suis pas allé souvent au Saguenay, où j’ai grandi, et cette année j’ai pris la décision d’y aller plus souvent. C’est tellement important la famille. »

Isabel Richer

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je n’aime pas les résolutions ! Lorsqu’on en prend, on a la tendance à mettre la barre bien haute et on finit par se juger. Je préfère me donner de petites résolutions à moi-même tout le long de l’année. »

Sandrine Bisson

Photo Agence QMI, Steve Madden

« J’en prends au fur et à mesure, et comme je fais du yoga, il y a un mur, à mon cours de yoga Bikram à Boucherville, où je peux écrire mes souhaits, comme le calme, l’amour ou la douceur... »