DUPRÉ, Bernard



C'est avec grande tristesse et regret que nous annonçons le décès de M. Bernard Dupré, survenu à Montréal le 19 décembre 2019, à l'âge de 75 ans. Il a combattu avec un courage exemplaire jusqu'à la fin.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Trudeau, ses enfants Sylvie et Alexandre (Jasmine), ses petites-filles Vérona, Ariel et Evanie, sa soeur Ghyslaine (Claude) ainsi que ses neveux, ses nièces, sa belle-famille et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier 2020 de 10h30 à 12h30 au:22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE QC, H9X 0B2514 457-4440Une célébration de sa vie suivra à 12h30.