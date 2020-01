STEBEN, Marcelle



À Saint-Jérôme, le 31 décembre 2019, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Marcelle Steben, épouse de feu M. Nicolas Iasenza.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Jean-Claude), Marc, Chantal (Stéphane) et ses petits- enfants adorés Justin et Kamélia. Elle quitte également sa belle-soeur Gisèle (André), son beau-frère Albert ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 19h au salon de la:Un hommage aura lieu à 19h.La famille tient à remercier l'équipe médicale et soins infirmiers de l'Hôpital de Saint-Jérôme.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.