PONTBRIAND, Hélène (née Laperrière)

À Laval, le 29 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Hélène Laperrière, épouse de M. Guy Pontbriand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Linda), Marc (Josée) et Nathalie (Éric), ses petits-enfants Guillaume, Annie, Julien, Camille, Marjorie et Vicky, ses arrière-petits-enfants Charlie, Abby, Thomas et Charles, sa soeur Claudette (Michel), neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prière aura lieu ce même jour à 20h au salon.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.