BOURGEOIS, André, prêtre



À Saint-Hyacinthe, le 26 décembre 2019, est décédé l'abbé André Bourgeois, à l'âge de 80 ans.Né à L'Acadie le 18 décembre 1939, fils de Hervé Bourgeois et de Florence Bétournay, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Évelyne Larivière-Bourgeois et Jeannine Gravel-Bourgeois, plusieurs parents et amis, ainsi que le personnel pastoral du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Gérard-Marie Coderre le 17 juin 1967 après ses études classiques au Séminaire de Saint-Jean et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il a oeuvré en pastorale scolaire, dans plusieurs paroisses du diocèse, dans des centres d'accueil et en milieu hospitalier. Il s'est retiré en 2006.Les funérailles seront présidées par Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s., administrateur apostolique du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le mardi 7 janvier 2020, à 11 heures, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, au 215 rue Longueuil, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il sera exposé en ce même lieu dès 9h30 le même jour. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure.505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com