AUBIN, Jean-Marc



À Montréal, le 30 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Aubin, époux de Pierrette Falardeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lyne Aubin (Dany Riopel), Michel Aubin (Brigitte Roy), ses petits-enfants, William G. Aubin, Marie-Pier Riopel, Olivier G. Aubin, Alexanne Riopel et Maxime Riopel ainsi que Sophie Garand, mère des garçons, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 5 janvier 2020 de 10 à 16 heures. Une cérémonie aura lieu au salon à 15h30.