PEMBERTON SMITH, Michael



Michael était quelqu'un qui ne trouvait aucune difficulté à se créer des liens d'amitiés avec un grand nombre de personnes. Il était doté d'un grand coeur et d'un esprit généreux. Pour lui, il n'y avait pas d'étrangers. Michael a donné beaucoup de son temps pour aider sa famille, ses amis et même des étrangers. Son empressement pour aider les gens incluait sa longue implication avec Cocaine Anonymous. Michael a lutté durement contre sa propre dépendance et a réussi deux longues périodes de sobriété, l'une de sept ans et l'autre de dix ans.On se souviendra de Michael pour sa générosité. À titre d'exemple, il a soutenu et correspondu avec un enfant en Afrique pendant plus de 20 ans. De plus, Michael était plein d'amour pour l'aventure, l'emmenant dans de nombreux pays, cultures, et dans la nature. Ses voyages l'ont mené à découvrir, entre autres, l'Inde, la Turquie et l'Amérique centrale.Il était un très bon athlète et a participé à de nombreux marathons, notamment à Hawaï et à New York. À deux reprises il avait réussi à s'approcher de la barre des trois heures. En compagnie d'un groupe de skieurs de fond aussi déterminés que lui, il compléta en 1984 une excursion impressionnante d'environ mille kilomètres.Il laisse dans le deuil ses enfants Gaëlle, Alexis, Daphné, ses frères David, Éric et Stephen, ainsi que son père David Sr.La famille demande qu'au lieu d'envoyer des fleurs, les amis et la famille donnent à leurs oeuvres de bienfaisance préférées.Les visites auront lieu au Complexe funéraire:le dimanche 5 janvier 2020 entre 14h et 17h (cercueil ouvert) ainsi que de 19h à 22h (cercueil fermé). Service de valet offert.Les funérailles auront lieu le lundi 6 janvier 2020 à 11h en l'Église St-Joseph située au 1620 boul. Laird à ville Mont-Royal.