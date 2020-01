BOUTHILLIER, Jean-Claude



Paisiblement et entouré de sa famille, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 1er janvier 2020, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Jean-Claude Bouthillier, époux de feu Monique Suarez, fils de feu Anne-Marie Tremblay et de feu Lionel Bouthillier, demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Kathleen Lemire), Denis (Chantale Trempe), Hélène (Mark Knoll), Patrick (Véronique Germain), ses petits-enfants: Elisabeth (Francis Galarneau), Jade, Benoit (Sarah Rivard), Vicky, sa belle-soeur Liliane Dicaire Suarez (André Dignard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au :TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6dimanche, jour des funérailles, à partir de 9 h 30. Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 5 janvier à 12 h 30 au Mémorial du Centre funéraire. L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel de la résidence Myosotis et de l'Unité 3N du Centre hospitalier régional pour la qualité des services reçus et des soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8).