BARIL, Réjean



Le 18 décembre 2019, est décédé M. Réjean Baril, époux de Mme Colombe Tessier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Réjeanne Lafontaine Baril, ses enfants Éric (Ingrid Olson), François, Marie-Soleil et Denis, ses petits-enfants Noémie, Marianne, Axelle, Arnaud et Jacob, ses soeurs Denise et Colette, son frère Claude, son beau-frère François, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:LANORAIE450-887-2366 www.guilbault.infole vendredi 10 janvier de 19h à 22h et le samedi 11 janvier de 9h à 11h, suivi du service à l'église.