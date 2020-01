CATELLIER, Stéphane



À Montréal, le 20 décembre 2019, à l'âge de 53 ans est décédé Stéphane Catellier.Il laisse dans le deuil ses enfants Julien et Sara-Maude, ses parents Gilles Catellier et Aline Cusson, sa soeur Annie (Patrice Pimparé) et son frère Éric (Karina Gagnon), ses neveux et ses nièces, de nombreux parents et amis ainsi que la mère de ses enfants Nathalie Dupont.Les funérailles auront lieu samedi le 4 janvier 2020 à 11h à l'Église de la paroisse St-François-de-Sales au 7070 boul. des Mille-Iles, Laval, Qc. H7A 4B3. La famille recevra vos marques de sympathie à partir de 10h à l'église même.