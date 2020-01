LAVALLÉE, Lucille



Au Manoir de Verdun, le 26 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lucille Lavallée, épouse de feu Rémi Tessier et mère de feu Fabienne.Elle laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Robert), ses petites-filles Caroline (David) et Catherine (Olivier), son frère Donald (Jocelyne), ses belles-soeurs et beaux-frères, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier 2020 de 13h à 17h30 suivi des funérailles à 17h30 à la chapelle du complexe :La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.