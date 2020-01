DESROSIERS, Monique



À Ste-Thérèse, le 13 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Desrosiers, épouse de feu M. Charles Giraldeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Giraldeau (Edward) et Marc Giraldeau (Line), ses petits-enfants Valérie (Giulio) et Kellie Anne (Keean), son arrière-petite-fille Mila, son frère Louis (Gisèle), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés, formulaires disponibles au salon.