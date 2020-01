Des candidats pour une 2e équipe

Puisqu’il n’y a pratiquement pas de débat concernant la composition de la première équipe d’étoiles, Le Journal a cru bon énumérer une liste de quelques candidats qui pourraient très bien trouver une niche au sein de la seconde.

Devant le filet, Jaroslav Halak est le seul candidat possible. Parmi les 11 gardiens qui ont partagé le travail avec Carey Price, le Slovaque est le seul à avoir connu un parcours éliminatoire digne de ce nom. Qui ne se souvient pas de ses prouesses lors du printemps de 2010 ? Chacune de ses huit victoires des deux premiers tours avait été enregistrée malgré un impressionnant barrage de tirs. Au cumulatif de ces huit gains contre les Capitals et les Penguins, il avait affiché une moyenne de buts alloués de 1,58 et un taux d’efficacité de ,961.

On a toujours fait grand état des prouesses de Halak pour expliquer le parcours-surprise de 2010. Toutefois, la contribution opportune de Mike Cammalleri ne peut être passée sous silence. Ce printemps-là, l’ailier gauche a marqué 13 des 46 buts de l’équipe. Pratiquement le tiers ! Trois de ces buts furent des buts gagnants.

Le poste de centre a possiblement été la plus grande lacune du Tricolore au cours de la décennie. Ce qui a souri à David Desharnais.

Premier complice de Max Pacioretty, le Québécois arrive au deuxième rang dans la colonne des pointeurs chez les joueurs de centre du Canadien (250 points). En cours de route, il a connu d’intéressantes saisons de 60 et 52 points. En 2011-2012, il a participé à 20 des 43 buts inscrits par le Canadien en supériorité numérique.

À la ligne bleue

Évidemment, qui dit avantage numérique dit Shea Weber... et son tir foudroyant. Vingt-deux des 49 buts qu’il a marqués dans l’uniforme du Canadien l’ont été avec l’avantage d’un homme. N’eût été les blessures qui lui ont fait rater l’équivalent d’une saison, le colosse aurait plus de points au compteur.

D’ailleurs, son taux de 0,60 point par match s’apparente au taux de 0,64 de P.K. Subban.

Toujours à la ligne bleue, mention honorable à Jeff Petry, arrière le plus productif du Tricolore depuis son acquisition en mars 2015 (163 points en 354 matchs).

Si on s’attarde au volet plus défensif, on peut souligner le travail de Josh Gorges, Francis Bouillon et Hal Gill.

Trois leaders et bons travaillants. Mention spéciale à Alexei Emelin, dont les percutantes mises en échec ont fait vibrer le Centre Bell à plusieurs occasions.

D’autres attaquants

Brian Gionta est un autre meneur dont la contribution mérite d’être soulignée. Nommé capitaine du Canadien en septembre 2010, l’ailier droit a flirté avec le plateau des 30 buts (28 et 29) à ses deux premières saisons à Montréal.

Il fut un autre artisan du printemps 2010 avec une récolte de 15 points, dont neuf buts, en 19 matchs.

Toujours sur le flanc droit, le passage d’Erik Cole fut expéditif, ce qui n’a pas empêché l’attaquant gaucher d’enfiler 35 buts à sa seule saison complète à Montréal.

Enfin, si on pouvait ajouter la mention grande surprise à cette formation tout étoilée, le nom de Paul Byron viendrait assurément en tête de liste.

Acquis au ballottage le 5 octobre 2015, l’ailier gauche a rendu des services inattendus au Tricolore.

Sa rapidité lui a permis d’être l’un des joueurs les plus efficaces en infériorité numérique. Sept des 69 buts qu’il a inscrits avec le Canadien l’ont été dans cette situation.