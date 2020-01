DJ Guy Laliberté sur la scène de Coachella

Qu’ont en commun Rage Against the Machine, Calvin Harris, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey et Guy Laliberté? Tous ces noms figurent sur la programmation musicale du populaire festival californien Coachella.

Le festival a annoncé jeudi les noms des artistes qui s’offriront en spectacle au cours des deux weekends de l’événement qui aura lieu en avril prochain. En observant bien, on retrouve un nom familier des Québécois tout au bas de l’affiche : Guy Laliberté.

Le même Guy Laliberté qui a fondé le Cirque du Soleil et a lancé, l’année dernière, la pyramide PY1 dans le Vieux-Montréal, où il s’est donné en spectacle.

L’excentrique homme d’affaires s’est tourné vers la musique électronique il y a déjà quelques années, cumulant les performances sur différentes scènes internationales, notamment à Ibiza, en Espagne, et au festival Burning Man, dans le Nevada.

Le DJ qui se spécialise dans le «Deep House» est à l’affiche lors de la troisième journée du festival, soit lors du weekend des 17, 18 et 19 avril 2020.

Guy Laliberté a fait les manchettes pour de tout autres raisons au cours des derniers mois, lui qui a été arrêté en novembre pour avoir fait pousser du cannabis sur son île privée en Polynésie française.