Équipe Canada junior: un temps des Fêtes spécial pour les Lafrenière

OSTRAVA, République tchèque | Les parents d’Alexis Lafrenière sont passés par toute la gamme des émotions depuis le début du Championnat du monde junior auxquels ils assistent sur place à Ostrava.

D’abord, il y a eu les moments exaltants à la suite du spectaculaire but du joueur vedette en lever de rideau face aux Américains, le 26 décembre. Puis, la joie a laissé place à l’inquiétude quand leur fils s’est tordu le genou gauche après être entré en collision avec le gardien russe Amir Miftakhov, ratant les deux matchs suivants d’Équipe Canada junior (ÉCJ).

En cette année extrêmement importante alors que le jeune homme de Saint-Eustache a de fortes chances d’être le premier élu de la séance de sélection de la LNH qui aura lieu en juin prochain, à Montréal, cette blessure survenait à un bien mauvais moment. Ils ont pu pousser un soupir de soulagement en apprenant que la fils reviendrait au jeu en quarts de finale où il a amassé un but et une aide dans un gain de 6-1 aux mains des Slovaques.

Photo La Presse canadienne

À pareille date l’an dernier, l’état de santé d’Alexis Lafrenière à ce même tournoi n’aurait pas soulevé autant les passions que cela a été le cas au cours de la dernière semaine. À 17 ans, l’attaquant étoile avait été relégué à un rôle de 13e attaquant, subissant même les foudres de l’entraîneur Tim Hunter à un certain moment.

«J’étais assise [dans le lobby de l’hôte] et je me disais que c’est complètement à l’opposé de ce qui est arrivé l’an passé avec le temps de jeu et la critique du coach. En un an, il a pris de la confiance, de la maturité, du physique. C’est complètement différent. Je suis contente pour lui, car il travaille fort et c’est le fruit de ses efforts», nous raconte sa mère Nathalie Bertrand à l’hôtel où logent les familles des joueurs de la présente édition.

Photo courtoisie

«Dans la vie, ce qui ne te tue pas rend plus fort. Après, dans la ligue [LHJMQ], il est revenu et il a tout arraché», poursuit Hugo Lafrenière. Le hockeyeur avait terminé la dernière campagne en étant nommé joueur le plus utile au Canada, honneur qu’il pourrait bien ravir de nouveau à l’issue de la présente saison où il revendique déjà 70 points en 32 rencontres.

«Il me surprend encore»

Depuis le début de sa carrière junior, Lafrenière a souvent fait les frais des bulletins de nouvelles grâce à son immense talent. Or, même après toutes ces séquences où il a mis sa touche personnelle, il réussit encore à étonner sa mère et son père, comme ce fut le cas contre les Américains alors qu’il a intercepté la rondelle au vol avant de marquer.

Photo La Presse Canadienne

«Il nous surprend encore. On dirait quand le match est important, je ne sais pas pourquoi, il a toujours quelque chose à sortir. Je ne parle pas beaucoup de hockey avec, ce n’est pas à moi de faire ça, mais la seule chose que je lui dis, quand ça va mal, essaie de changer le match d’une manière», mentionnait M. Lafrenière, deux jours plus tard.

Cette coordination yeux-mains n’est pas étrangère au fait que le Québécois ait joué au baseball jusqu’à l’âge de 14 ans. Il a toujours pratiqué plusieurs fois avant de choisir sa voie. «Ce n’est pas la première fois qu’il le fait. Des fois, il la touche mais ça ne mène pas à un but», avoue Mme Bertrand.

Photo Roby St-Gelais

Malgré ce but qui a soulevé un pays d’un océan à l’autre, le meilleur joueur junior au pays était bien humble au lendemain des événements.

«On est allés bruncher et on n’a même pas parlé de ça. C’est pour te dire [...] Je ne te dirais pas qu’il est naïf dans tout ça, mais je pense qu’il ne sait pas qu’il est bon de même. Il doit le savoir, mais il est tellement terre-à-terre, je n’ai jamais vu ça. Il n’est pas frais pour 5 cennes. Il haït se faire complimenter, pas qu’il haït, mais il n’est pas capable. [...] Ce n’est pas lui qui va commencer à se vanter d’avoir fait 4 points. S’il commence à faire ça, je vais me demander ce qu’il a mangé», renchérit le paternel.

Voyage important

Même si le voyage de cette année en République tchèque impliquait d’importantes dépenses, la famille Lafrenière n’aurait raté pour rien au monde ces moments spéciaux sur la plus grande scène du hockey junior. À l’exception du tournoi des moins de 18 ans en Russie, au printemps 2018, ses parents l’ont toujours accompagné dans les grands rendez-vous internationaux.

Et en plus de ses parents et de son agente Émilie Castonguay durant cette quinzaine, le joueur de l’Océanic de Rimouski compte sur le soutien de sa sœur aînée Lori-Jane, une étudiante à l’université. Même s’il est difficile de s’imprégner de l’esprit des Fêtes dans la ville au cœur d’acier de la Tchéquie, la famille apprécie chaque seconde.

«L’an passé, elle [sa sœur] est venue aussi. Même s’il n’y a pas d’ambiance du temps des Fêtes, on est en famille quand même, sans quoi ça n’aurait pas été pareil. On peut voir Alexis quand même. Elle avait manqué un cours pour aller au match d’ouverture à Rimouski. Elle est fière de son frère et elle l’aime beaucoup. Elle veut être là dans les moments importants», assure la maman qui est enseignante dans une école primaire.

Lafrenière–Crosby: un jeu des comparaisons qui agace

OSTRAVA | Alexis Lafrenière et Sidney Crosby. Ces deux noms reviennent constamment dans la même phrase depuis ses débuts dans la LHJMQ. Pourtant, aux yeux de ses parents, ce jeu est comparaisons est futile.

«Je n’ai pas besoin de te dire qu’Alexis ce n’est pas Crosby et que ce ne le sera sûrement jamais [...] On n’a aucun contrôle là-dessus, on a zéro contrôle. C’est exagéré. Je me demande si ç’aurait fait ça s’il n’était pas tombé à Rimouski. Je ne pense pas. Peut-être, mais ils n’en parleraient pas à toutes les fois. Peut-être une fois ou deux, mais le fait que ce soit à Rimouski, c’est ce qui fait que ça arrive. La journée où il aura fait ce que Crosby a fait, je vais pouvoir te dire que je vais être encore plus impressionné», lâche sans gêne son père Hugo.

Inutile de dire que ses parents ont été un peu frappés lorsque l’annonceur-maison de l’Ostravar Arena, là où Équipe Canada junior a disputé toutes ses rencontres du tournoi, a associé leur fils à la vedette des Penguins de Pittsburgh pendant l’échauffement du match d’ouverture.

«Je filmais pendant l’échauffement et dans ma tête ç’a fait « ah non, on n’est pas venus à l’autre bout du monde pour entendre ça»», a observé sa mère Nathalie Bertrand en riant.

Si Lafrenière n’est pas Crosby, il risque quand même d’imiter la fierté de Cole Harbour en entendant son nom au tout premier rang du prochain repêchage de la LNH. Mordus de sports, ses parents suivent avec intérêt les résultats des équipes qui sont dans les bas-fonds. New Jersey? Detroit? Ottawa? Los Angeles? Tant de destinations possibles avec la loterie qui ne donne que 18,5 % des chances à la pire équipe de mettre la main sur cet enviable prix de consolation. Ils sont déjà fébriles de vivre le moment dans leur cour au Centre Bell.

«Le matin, on regarde ça et on se dit bon, Detroit a perdu, l’autre a perdu, etc», lance maman.

«L.A., de chez nous c’est le plus loin. Mais on a zéro contrôle. Il y a des équipes qui sont jeunes comme New Jersey. Ils devraient être bons dans quelques années. Et Ottawa ce n’est pas loin de chez nous», souligne son conjoint.

La réponse quelque part en avril.