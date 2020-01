Grève des employés: Swissport rencontre le médiateur

MONTRÉAL | Alors que la grève des employés de Swissport se poursuivait pour une quatrième journée consécutive, vendredi, à l’aéroport Montréal-Trudeau, les représentants de l’entreprise ont rencontré le médiateur nommé par le gouvernement fédéral pour régler le conflit.

La multinationale suisse, qui s’occupe notamment de ravitailler en carburant tous les avions qui passent par Dorval et Mirabel, n’a pas voulu donner plus de détails sur le contenu des discussions, qui avaient toujours cours en milieu d’après-midi.

La veille, le médiateur, qui a été affecté à ce dossier avant même le début de la grève, avait rencontré le syndicat.

«Ça a été une rencontre de récapitulation. On lui a dit comment on voyait ça», a fait savoir Michel Richer, le représentant de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA).

M. Richer, qui parle au nom de la centaine d’employés en grève, a toutefois précisé que, pour l’instant, aucune autre rencontre entre les deux parties, en face à face, n’était à l’horaire.

Un impact pour les voyageurs?

D’ici là, les travailleurs affectés au ravitaillement poursuivent leurs moyens de pression.

Ceux-ci n’affectent toutefois pas les activités de l’aéroport, le carburant pouvant être normalement acheminé, a assuré Swissport.

Le plan de l’entreprise, élaboré avant la grève avec des cadres et des employés d’autres aéroports, fonctionne très bien jusqu’à présent, a-t-on indiqué à l’Agence QMI.

Le syndicat en doute. «Il y a eu des délais encore ce matin. Est-ce à cause de retards dans le ravitaillement? On ne sait pas», a voulu laisser entendre Michel Richer.

Sans convention collective depuis août, le syndicat et la partie patronale en étaient arrivés à une entente de principe à la fin du mois de décembre.

Celle-ci a toutefois été rejetée par 90 % des syndiqués, ce qui a conduit quelques jours plus tard au déclenchement de la grève.

Les employés militent notamment pour de meilleurs salaires. La question du roulement de personnel est également au cœur du litige.