Il ouvre une capsule temporelle vieille de 29 ans

Un habitant de London, en Ontario, a pu enfin ouvrir une lettre qu’il avait écrite à l’âge de 11 ans et qui lui était destinée à être ouverte le 1er janvier 2020.

Mitch Brogan, aujourd’hui 39 ans, avait suivi l’idée de son grand-père Charles en 1991, qui lui avait dit d’écrire onze prédictions sur son avenir et le futur en général et de sceller l’enveloppe, selon BBC News.

Charles avait alors caché l’enveloppe dans un livre de sa bibliothèque. Mitch l’a retrouvé un peu par hasard en 2006, lors de la mort de son grand-père et a attendue jusqu’à cette semaine pour l’ouvrir.

Mitch a indiqué à BBC News de ne plus vraiment se souvenir de ce que comportait l’enveloppe, mais lors de l’ouverture, «tout m’est remonté en tête», a-t-il dit.

La lettre était accompagnée d’un billet d’un dollar daté de 1954. Dans la lettre datée du 25 août 1991, une carte indiquant l’emplacement de deux autres capsules temporelles, enterrées sur le terrain de son feu grand-père.

De ces onze prédictions, Mitch avait imaginé qu’il serait marié avec deux enfants, qu’il serait propriétaire d’une maison, d’un bateau, d’une voiture et d’un camion. Il voulait être écrivain ou avocat et gagnerait un bon 450$ par mois.

Il avait aussi eu des prédictions pessimistes sur l'environnement, imaginant un monde où toutes les rivières et les lacs seraient pollués et où les humains «infesteraient» d'autres planètes et «y jetteraient leurs ordures comme ils l'ont fait sur Terre».

Aucune de ses prédictions ne s’est réalisée. Mitch n’est pas marié, est sans enfant et l’humain est resté sur sa planète. Il n’est ni avocat, ni écrivain, il est devenu entrepreneur et s’occupe d’un établissement qui aide les personnes à mobilité réduite à accéder aux technologies qui peuvent améliorer leur qualité de vie.

En 2006, il a été victime d’un conducteur ivre qui l’a renversé et l’a rendu tétraplégique. «Après l'accident, mon esprit d'entrepreneur s’est développé», a-t-il déclaré.

Il espère que la lettre n'est qu’un début dans cette série de capsules temporelles mystérieuses. Il prévoit de s’organiser pour déterrer les deux autres capsules qu’il a enterrées avec son cousin, à condition que les propriétaires actuels le permettent.