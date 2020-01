Jack Eichel parmi les plus grands des Sabres

Le capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, terminera la saison avec plus de 50 buts s’il maintient la cadence durant la seconde moitié du calendrier régulier, ce qui représenterait l’une des plus grandes améliorations en termes de production de l’histoire de la concession.

Auteur du filet décisif sur un tir de pénalité dans un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Oilers d’Edmonton, jeudi, Eichel a touché la cible pour la 26e fois de la campagne. À ce rythme, il finira avec 51 buts et surpasserait de 23 réalisations sa récolte de 2018-2019.

Relativement aux joueurs des Sabres ayant marqué au moins 20 fois avant de rebondir l’année suivante, la plus grande progression de l’histoire est celle d’Alexander Mogilny. Le Russe avait fait scintiller la lumière rouge 76 fois en 1992-1993, soit 37 fois plus souvent qu’au cours de la saison précédente.

Danny Gare (+29 en 1979-1980 et +19 en 1975-1976) revendique les deuxième et troisième plus fortes hausses, devant René Robert (+19 en 1974-1975) et Thomas Vanek (+18 en 2006-2007).

Buffalo accueillera les Panthers de la Floride, samedi.