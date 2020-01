Les Capitals sont les premiers à 60 points

Les Capitals de Washington ont atteint les 60 points au classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) grâce à une victoire difficile de 4 à 3 sur les Hurricanes de la Caroline, au PNC Arena.

La vedette du match a sans contredit été le gardien de but Ilya Samsonov, qui a bloqué un record personnel de 38 tirs. Le jeune russe est toujours parfait sur la route, comme le montre son dossier de 8-0-0. Il présente également un taux d’efficacité de ,924 et une moyenne de buts accordés de 2,18 à l’étranger en 2019-2020.

Les deux équipes ont marqué deux fois grâce au jeu de puissance. C’est d’ailleurs avec l’avantage d’un homme que les «Canes» ont amorcé leur remontée tardive. Teuvo Teravainen a déjoué Samsonov 6 min 35 après le début du troisième vingt et Ryan Dzingel en a ajouté six minutes plus tard. Les «Caps» ont toutefois tenu bon.

Richard Panik, Evgeny Kuznetsov, Lars Eller et Jakub Vrana ont été les buteurs pour les visiteurs. L’équipe de la capitale américaine a maintenant deux points d’avance sur leurs plus proches poursuivants au classement, les Bruins de Boston.

Les Stars trop forts pour les «Wings»

À Dallas, les Stars ont renchéri sur leurs succès à la Classique hivernale et ont vaincu les Red Wings de Detroit par la marque de 4 à 1.

L’équipe texane a trouvé des façons originales de trouver le fond du filet, marquant à égalité numérique, avec l’avantage d’un homme et deux fois alors qu’elle se défendait à cinq contre quatre.

Après l’ouverture du pointage par Dylan Larkin, Roope Hintz a répliqué avec son 14e but de la campagne. Il mène d’ailleurs les Stars à ce chapitre. Le Finlandais a ajouté une mention d’aide sur le but de Radek Faksa en deuxième période.

Esa Lindell s’est fait complice de trois buts des siens. Alors qu’il n’avait pas fait bouger les cordages depuis le mois de mars 2017, le défenseur Andrej Sekera a marqué dans un deuxième match consécutif.

Entre les poteaux, Anton Khudobin a bloqué 22 des 23 lancers des Red Wings pour donner un quatrième gain de suite aux Stars. Son vis-à-vis Jonathan Bernier a cédé trois fois sur 26 tirs.