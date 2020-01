Les Foreurs ne s’en laissent pas imposer par le Phoenix

Les Foreurs ont marqué trois fois en début de troisième période pour mettre fin aux espoirs de remontée du Phoenix de Sherbrooke et l’ont emporté par la marque de 8 à 4, vendredi soir, à Val-d’Or.

Seulement quatre joueurs des Foreurs n’ont pas obtenu de point dans ce match. L’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue a profité du fait que le gardien numéro 1 du Phoenix Samuel Hlavaj n’était pas encore revenu de la République tchèque, où il défendait les couleurs de la Slovaquie au Championnat du monde de hockey junior.

En son absence, Thomas Sigouin a bloqué seulement neuf lancers sur les 13 qu’il a reçus et William Desmarais n’a guère fait mieux, arrêtant 14 des 17 tirs dirigés vers lui.

Si les Foreurs ont eu une attaque diversifiée, l’attaque sherbrookoise a beaucoup passé par Nathael Roy, qui a fait bouger les cordages deux fois et ajouté une aide.

Les Voltigeurs s’amusent à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, les Voltigeurs de Drummondville ont semé la pagaille chez les Huskies en l’emportant facilement 4 à 0.

Avec à peine deux minutes d’écoulées au match, l’attaquant de l’équipe locale Alex Labbé a été chassé de la rencontre pour un double-échec. Les Voltigeurs n’ont pu capitaliser sur le long avantage numérique, mais ont inscrit trois buts au deuxième vingt.

Le défenseur autrichien Thimo Nickl a été dominant et a marqué un but en plus d’obtenir deux mentions d’aide. Devant la cage des visiteurs, Jacob Leblanc a arrêté 24 rondelles pour obtenir le premier blanchissage de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Harvey-Pinard mène encore les «Sags»

À Chicoutimi, l’espoir du Canadien de Montréal Rafaël Harvey-Pinard a connu un autre bon match et a permis aux Saguenéens de battre les Tigres de Victoriaville 3 à 2.

L’attaquant de 20 ans a marqué le but égalisateur en début de premier engagement et s’est fait complice sur le filet vainqueur de Thomas Belgarde. Trente secondes avant qu’Harvey-Pinard ne marque, Mikhail Abramov avait obtenu sa 26e réussite de la saison.

Brooklyn Kalmikov, des Tigres, et Gabriel Villeneuve, des «Sags» ont quant à eux trouvé le fond du filet en première période.