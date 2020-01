Les gourmandises de Gino Chouinard

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Dernier article d’une série de six.

Si l’on me demandait d’écrire la définition de Gino Chouinard pour le dictionnaire, il est assuré que j’utiliserais les termes « passionné » et « épicurien ». Car c’est ce qu’il est. Il n’est donc pas surprenant de voir celui qui est à la barre de Salut Bonjour! depuis plus de 10 ans collaborer au succès de Chocolats Favoris. Rencontre gourmande avec cet homme d’exception, généreux autant devant que derrière la caméra.

« J’adore manger, j’adore la bonne compagnie. Quand il y a un mélange des deux, c’est la fête. Me retrouver autour d’une belle table, ça fait partie des choses que j’adore de la vie », explique Gino Chouinard.

SAUCE BBQ

Photo courtoisie

L’entreprise de Patrick Couturier a véritablement de quoi rendre accros les amoureux du barbecue et c’est le moins que l’on puisse dire. Lauréate de nombreux prix, sa sauce barbecue doit sa qualité à sa simplicité. Il est également possible de mettre la main sur une version originale, douce, épicée ainsi qu’à la bière et à la moutarde. Des délices à découvrir !

« C’est vraiment une sauce que j’adore. Même ma blonde me dit parfois, à la blague, que j’en mettrais partout. »

► Pat BBQ / patbbq.com

MACARONS

Photo courtoisie

Originaire de France, la notoriété de Julien Reignier n’est plus à faire. Sa boutique Point G fait tellement sensation qu’il est maintenant possible de retrouver ses petits délices un peu partout et même via sa boutique en ligne. Et parmi les saveurs, notons mes préférées : crème brûlée, noisette et fraise champagne. Mise en garde : vous risquez de devenir dépendant.

« Il s’agit d’une belle petite gâterie qui me fait triper. Je pourrais même dire que je suis presque prêt à vendre ma mère pour leurs macarons. »

► Point G / boutiquepointg.com

DEUX PLATS QUE J’ADORE

« Je me dois de souligner deux plats que j’adore. Pour le premier, il s’agit d’une infusion au homard du restaurant Europea de Jérôme Ferrer. C’est débile tellement c’est bon. Et au restaurant Tire-Bouchon de Yassine Belouchi, à Boucherville, il y a une pastilla au poulet avec une crème de coriandre. C’est fou. »

Résolution gourmande pour 2020

« Peut-être ironique comme résolution, mais je dirais juste manger moins de sucre. Mais je suis une vraie bibitte à sucre, ça me procure une grande satisfaction », conclut en riant le sympathique animateur.