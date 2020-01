Les moments marquants sur la scène fédérale en 2019

OTTAWA – On avait prévu, avec raison, une campagne électorale serrée en 2019 sur la scène fédérale, mais la joute politique en aura quand même surpris plus d’un par ses rebondissements. Voici les moments marquants de l’année.

Les libéraux réduits à la minorité

Justin Trudeau a réussi à garder le pouvoir, le soir de l’élection, mais les 157 sièges raflés n’ont pas suffi pour former la majorité. Les libéraux ont perdu du terrain au Québec au profit du Bloc québécois en plus d’être rayés de la carte en Saskatchewan et en Alberta. Trudeau aura dû défendre sa profession de foi pour le multiculturalisme, sonné au Canada anglais par la publication de vieux clichés de lui arborant un «blackface». Minoritaire dans un pays divisé, Trudeau s'est doté d'un lieutenant du Québec et a mandaté sa ministre la plus performante, Chrystia Freeland, de rallier les provinces comme ministre des Affaires intergouvernementales.

Andrew Scheer lâche prise

Le conservateur Andrew Scheer a terminé l’année en renonçant à son poste de chef. Il a ainsi cédé à la grogne contre son leadership qui ne cessait de s’intensifier depuis le lendemain de sa défaite électorale. Même si elles ont remporté le vote populaire, ses troupes se sont résignées à former l’opposition officielle, avec 121 sièges. Les détracteurs de M. Scheer lui reprochent de ne pas avoir su profiter de la position de faiblesse des libéraux hantés par plusieurs controverses. Au Québec, on n’a pas digéré ses tergiversations sur le droit à l’avortement. Pendant près de deux mois, M. Scheer s’est agrippé à son leadership et a tenté en vain désamorcer la fronde contre lui. Il assumera l’intérim, en attendant l’élection d’un nouveau chef.

La bombe Jody Wilson-Raybould

L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a nourri, tout l’hiver et le printemps, le supplice de la goutte qu'a été l'affaire SNC-Lavalin pour le premier ministre Trudeau et son entourage. Après avoir claqué la porte du Conseil des ministres, elle a lentement fait détonner une bombe en témoignant pendant 4 heures devant le comité des Communes chargé de faire la lumière sur la controverse. Elle accusait le Bureau du premier ministre d’avoir fait des pressions indues sur elle pour aider le géant québécois de l’ingénierie à s’éviter un procès. Face à des accusations de fraude et de corruption, la firme cherchait alors à obtenir un accord de réparation, nouvelle forme d’entente à l’amiable. Un autre coup de tonnerre a retenti avec le départ houleux du cabinet de la joueuse étoile Jane Philpott. Le caucus libéral finira par expulser les deux femmes.

Le grand retour du Bloc

Couronné chef du Bloc québécois en janvier, l’ex-péquiste Yves-François Blanchet a orchestré la remontée de la formation souverainiste. Passant de 10 à 32 députés au terme de l’élection d’octobre, le Bloc est devenu la 2e opposition en dépassant le NPD. En campagne, M. Blanchet a tapé avec succès sur le clou de la loi 21, exigeant de tous ses adversaires qu’ils se tiennent loin de toute contestation judiciaire. Élu dans Beloeil-Chambly, il a connu un début remarqué aux Communes.

Gerald Butts sacrifié

L’ami de longue date de Trudeau a quitté son poste au Bureau du premier ministre dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin. Son départ est devenu le symbole de l’improvisation de la garde rapprochée du chef libéral peinant à gérer de telles crises. Trudeau a d’abord nié les allégations pour ensuite parler d’une «érosion de confiance» entre Mme Wilson-Raybould et le BPM. L’argumentaire central, bien accueilli par les Québécois, devient finalement la protection des emplois de milliers de travailleurs de SNC-Lavalin.

Prise deux pour Trans Mountain

Le fédéral a enfin pu lancer cet été l’agrandissement de Trans Mountain, oléoduc acheté au coût de 4,5 milliards $. On vise l’an 2022 pour la fin des travaux, mais le dossier est loin d’être bouclé. Des groupes autochtones et environnementaux continuent de lutter en justice contre le projet. Avant de donner son 2e sceau d’approbation, Ottawa a dû refaire des consulter pour se conformer à un jugement de la Cour fédérale d’appel.

Une tribune pour Kenney

Le feu vert à Trans Mountain n’allait pas calmer la grogne dans les Prairies. L’ex-politicien fédéral Jason Kenney a profité du sentiment d’aliénation pour se hisser premier ministre de l’Alberta, en mai. Ses salves contre la loi «anti-pipeline» C-69 et sa menace de déclencher un référendum sur la péréquation ont eu l’attention d’Ottawa. Il faut dire que le gouvernement Trudeau, minoritaire, est forcé au compromis, en plus de devoir répondre à la croissance du mouvement séparatiste de l’Ouest, le «Wexit».

Re-renégociation de l’ALENA

Le nouvel Accord de libre-échange nord-américain n’aura toujours pas été ratifié en 2019. Et ce, même si les tarifs de l’administration Trump sur l’acier et l’aluminium canadiens ont été levés en mai. Ottawa, Washington et Mexico ont malgré tout dû modifier le texte pour plaire aux démocrates américains. N’empêche, le texte amendé a déçu bien des travailleurs québécois de l’aluminium qui voulaient de meilleures protections. Le Bloc entend donc voter contre la ratification de l’ALENA 2.0 aux Communes.

Temps durs pour «Mad Max»

Le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier a su attirer l’attention, mais n’a pu convaincre des conservateurs déçus. Le coup de grâce aura été la perte de son siège en Beauce. «Mad Max» avait pourtant obtenu sa place chaudement disputée aux débats des chefs du consortium. Il a aussi dû se rétracter après avoir qualifié la jeune militante écologiste Greta Thunberg de «mentalement instable».