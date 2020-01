LNH: des défenseurs (très) offensifs

Les performances de John Carlson en 2019-2020 ne finissent pas de surprendre, mais il n’est pas le seul défenseur de la Ligue nationale de hockey à présenter des statistiques impressionnantes à la mi-saison.

L’arrière des Capitals de Washington compte 50 points en 41 parties, ce qui fait de lui le plus rapide à atteindre cette marque depuis Brian Leetch, en 1996-1997. L’ancien défenseur des Rangers de New York comptait 53 points en 52 rencontres à l’époque.

Carlson est deuxième pour les buts chez les défenseurs avec 13. Roman Josi (14) le devance, et les deux sont rejoints par Dougie Hamilton (13) dans le top 3. L’an dernier, seul l’arrière des Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly avait marqué 13 fois à mi-chemin de la saison.

Josi surfe d’ailleurs sur une série de huit matchs avec au moins un point. Lors de cette séquence, le capitaine des Predators de Nashville a inscrit 15 points.

Du côté du Canadien de Montréal, Shea Weber est quatrième pour les buts (12) et septième pour les points (31).

Les recrues produisent

La relève à la ligne bleue ne dérougit pas elle non plus. Même s’il a été blessé pendant quelques semaines, le porte-couleurs de l’Avalanche du Colorado Cale Makar mène toujours les arrières de première année avec 31 points.

Non loin derrière, Quinn Hughes en compte 29 pour les Canucks de Vancouver, ce qui le place, avec Makar, dans le top 10 offensif parmi tous les défenseurs du circuit Bettman. Les petits nouveaux Adam Fox (22 points) et John Marino (18 points) sont aussi de bons ajouts pour les Rangers et les Penguins de Pittsburgh, respectivement.