Retour de la neige en fin de semaine au Québec

La neige reviendra en fin de semaine sur le sud du Québec pour reblanchir ce qu’il faut du sol, avant l’arrivée d’une tempête hivernale en milieu de semaine.

Si la journée de vendredi sera plus que clémente, avec un couvert nuageux et gris et des températures de 5 degrés dans le Grand Montréal et en Estrie, et 3 degrés à Québec ou Gatineau, samedi sera une journée enneigée.

Entre 3 et 5 cm de neige sont prévus dans la vallée de l’Outaouais jusqu’à Montréal et l’Estrie avec des températures toujours au-dessus des normales saisonnières, entre -1 degré à Montréal et 1 degré à Sherbrooke.

Plus au nord, passé Trois-Rivières, la journée de samedi sera ensoleillée avec des passages nuageux. Il fera ainsi 0 degré à Gaspé et Québec, et -3 degrés au Lac-Saint-Jean.

Dimanche, le ciel sera variable sur tout le Québec, avec possiblement quelques averses de neige sur le sud, mais le mercure tombera dans les moyennes historiques. Il fera -4 degrés le jour et -11 la nuit à Trois-Rivières, de -3 à -7 dans la région montréalaise, de -3 à -15 dans la Capitale nationale et de -10 à -15 à Rouyn-Noranda.

Cette accalmie sera de courte durée toutefois, puisque dès lundi, une nouvelle dépression venant des États-Unis se déchargera de neige, avec des prévisions d’accumulation allant de 5 à 30 cm.