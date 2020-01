Ryan Ellis blessé: un dur coup pour les Predators

Les Predators de Nashville ont placé le nom du défenseur Ryan Ellis sur la liste des éclopés en raison d’une blessure au haut du corps, vendredi.

Cette décision a été prise deux jours après que l’arrière d’expérience eut été victime d’un coup déloyal de l’attaquant des Stars de Dallas Corey Perry pendant la Classique hivernale. Frappé à la tête dans son angle mort, il n’est pas revenu au jeu et ratera au moins les trois prochaines rencontres des siens, car il sera admissible à un retour au jeu mercredi.

Ellis a inscrit six buts et 22 mentions d’aide pour 28 points en 39 sorties depuis le début de la campagne, en plus de conserver un différentiel de +15.

Pour sa part, Perry a reçu une punition majeure et une inconduite de partie pour son geste. Le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale a exigé qu’il justifie ce coup et une suspension pourrait être imposée sous peu.