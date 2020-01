Un premier gain en 2020 pour Chicoutimi

Dans une soirée remplie d’émotion en raison du retrait du chandail de Jean-Marc Richard, les Saguenéens ont fait plaisir à leurs partisans en récoltant une première victoire en 2020. Grâce à une défensive améliorée et productive, les Saguenéens de Chicoutimi ont résisté aux assauts tardifs des Tigres de Victoriaville pour l’emporter au compte de 3 à 2, vendredi soir, à Chicoutimi.

Bien que les troupiers de Yanick Jean partaient largement favoris pour ce duel opposant la deuxième à la 14e équipe au classement général de la LHJMQ, ce sont les Tigres qui se sont inscrits les premiers au tableau. C’est à la suite d’un bel échange du premier trio des Tigres, complété par Brooklyn Kalmikov (14e), que les visiteurs ont battu le cerbère des Bleus Alexis Shank pour la première fois.

Solide brigade défensive

Si quelques joueurs importants des Saguenéens se retrouvent toujours au championnat mondial de hockey junior, l’entraîneur-chef Jean a tout de même pu saluer le retour au jeu de son défenseur étoile Artemi Kniazev pour la partie de vendredi. Avec l’ajout de Patrick Kyte pendant la pause des fêtes, les Bleus n’ont assurément jamais eu une meilleure brigade défensive qu’actuellement cette saison.

C’est justement cette défense qui aura placé les troupiers de Jean pour la première fois au tableau. Bien alimenté par Christophe Farmer, le défenseur Gabriel Villeneuve a réussi à déjouer le gardien de Tigres Fabio Iacobo pour renvoyer tout le monde à la case départ. Après s’être lui aussi fait complice du premier but des siens, Louis Crevier en a rajouté en début de deuxième vingt. Son retour de lancer s’est dirigé sur la palette du capitaine Rafaël Harvey-Pinard, marquant ainsi son 20e but de la campagne. Le troisième filet des Bleus est venu d’un joueur inattendu. Thomas Belgarde a réussi son troisième but de la campagne en redirigeant une passe de Justin Ducharme entre les jambières de Iacobo, donnant ainsi l’avance aux Bleus qui n’ont plus jamais tiré de l’arrière par la suite.

Jean-Marc Richard immortel

Avant la partie, les Saguenéens de Chicoutimi ont tenu une cérémonie pour le retrait du chandail de l’ancien #6 des Saguenéens, Jean-Marc Richard. C’est devant quelques anciens coéquipiers, amis et famille, que l’ancien défenseur étoile qui a déjà porté l’uniforme des Nordiques pour quelques rencontres a vu son chandail être retiré à tout jamais dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina.

Devant 3203 personnes réunies pour l’occasion, Richard a terminé son discours en faisant plaisir à la foule avec son souhait de nouvelle année.

« Dans mon cœur, Chicoutimi est la meilleure ville de hockey junior et je ne vous souhaite rien de moins qu’une coupe cette année ! »