Une année pas très glorieuse pour le Canadien

La Ligue nationale de hockey (LNH) a diffusé un classement basé sur la fiche présentée par chacune de ses équipes pendant l’année 2019 et entre janvier et décembre, le Canadien de Montréal a conservé le 18e meilleur dossier du circuit.

Champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis ont été les plus convaincantes, eux qui avaient amorcé 2019 dans la cave du classement général de la LNH. Avec un bilan de 56-19-11 bon pour 123 points, ils devancent l’équipe qu’ils ont défaite en finale, les Bruins de Boston (52-17-15, 119 points).

Les Hurricanes de la Caroline (54-26-4) et les Capitals de Washington (51-24-10) ont amassé 112 points chacun, deux de plus que le Lightning de Tampa Bay (52-22-6) et les Islanders de New York (52-24-6).

Ayant perdu trois rencontres d’affilée pour clore l’année, le Tricolore a accumulé 91 points avec une fiche de 41-32-9. Les Red Wings de Detroit (27-49-6, 60 points) ont été les moins bons, eux qui occupent le dernier rang du circuit cette saison.