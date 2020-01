GAGNÉ, Jean-Marc



À Châteauquay, le 31 décembre 2019 est décédé, après un très dur combat de souffrances contre ses cancers, M. Jean-Marc Gagné, à l'âge de 87 ans et presque 11 mois. Il était l'époux de Mme Monique Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Johanne Boulerice), Sylvie (Danis Bisson), Jean-Guy, Suzanne (Yvon Lepage) et Stéphane (Isabelle Rochefort), ses petits-enfants Jonathan, feu Sébastien, Vanessa (Ian), Maxime, Francis (Julie R.), David (Catherine R.) Cathy, Marie-Ève, Lucky, Jean-Yves, Jean-Phylippe (Francis C.), Tommy (Marie-Frédérique), Sophy et Jérémy ainsi que ses arrière-petits-enfants Samuel, Alicia, Benjamin, Léa, Matisse, Noémie, Anabelle, Zoé, Mélia, Louka et les petits- enfants de Jean-Guy. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Marius, Ghislain (Donald), Claudette, Monique et Jocelyne, ses neveux Alexandre et Julien Charland, sa nièce Véronique Gagné ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martin de même que tous ses ami(e)s. Il ira rejoindre sa très jeune soeur Jacqueline et ses parents Martial Gagné et Véronique Martin.La famille vous accueillera vendredi le 10 janvier de 19h à 22h ainsi que samedi le 11 janvier dès 9h, à la:STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne liturgie de la Parole suivra, ce même samedi, à 11h dans le salon de la résidence funéraire.