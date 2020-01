DÉZIEL (née LEMAY), Annette



La famille à le regret de vous faire part du décès, le 20 décembre 2019 de madame Annette Lemay, épouse de feu monsieur Théode Déziel.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Alain, Denis et leurs conjointes, ses petites-filles, Vanessa, Justine et Kim Emmanuelle, ses petits-fils, David, Thomas Olivier et leurs conjoints et conjointes ainsi que ses arrière-petits-enfants Xavier et Jasmine.Elle laisse également ses soeurs Monique, Gisèle, Lise, Gislaine et leur conjoint, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, tantes, cousins, cousines et amis.Sa famille vous accueillera au complexe :vendredi le 10 janvier 2020 de 8h30 à 10h30. Les funérailles seront célébrées en l'eglise St-Joseph, 10050 boul. Gouin est, R.D.P. à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.