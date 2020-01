DAOUST, Martial



À Beauharnois le 20 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Martial Daoust, époux de Mme Francine Dion, fils de feu Roméo Daoust et de Marie-Claire Daoust.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Marie-Claude Hébert) et Steven, ses petits-enfants Nicolas et Raphaël, ses frères Renald (Johanne Giroux) et Raymond (feu Joanne Vinette) (Manon Prud'homme), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.Merci à tous ceux et celles qui, par une bonne parole ou une bonne pensée, ont rendu hommage à cet homme exceptionnel.COMPLEXE FUNÉRAIRESTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200