PELLETIER LEVASSEUR,

Monique



À Salaberry-de-Valleyfield, le 30 décembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Monique Pelletier, épouse de feu M. Gilles Levasseur, résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Jacques), Claude (Linda), Claire (Carol), Victor, Pierre (Johanne), Michel (Mireille), Jean-François (Danielle), Roseline (Jean-Paul), Normand (Gaétane), Marc- Antoine (Chantal) et Anne-France (Pierre), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Alice et Margo, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 11 janvier de 12h à 14h30 au Complexe funéraire:317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC (450) 373-3636 / www.jalarin.com.Les funérailles suivront à 14h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de Valleyfield.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît, 150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 6C1 seraient appréciés.