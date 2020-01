20 institutions de Québec qui ont fermé dans la dernière décennie

La Vieille-Capitale a dû dire adieu à plusieurs établissements lors de la dernière décennie.

On retrouve, dans cet article, des établissements de restauration, des magasins et des endroits pour le sport et le divertissement qui étaient tous bien ancrés dans le paysage de Québec depuis des années et qui ont marqué la mémoire collective.

Difficile de ne pas être nostalgique!

Restauration et bars

Septembre 2011, Le Palace cabaret

En septembre 2011, le bar le Palace cabaret doit mettre la clé sous la porte après s’être vu imposer une fermeture de 75 jours par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Photo d'archives

Malgré la popularité de l’établissement de Pierre-Bertrand et de son fameux concept de «bar ouvert» pour 10 $ lors de certaines soirées, c’est justement son incitation à la consommation non responsable d’alcools, différents actes de violence, des méfaits et des vols qui mèneront à sa fermeture.

En juin 2005, la Régie avait également suspendu pour 14 jours ses permis d’alcool et ses licences exploitant à l’époque les appareils de loterie vidéo. Elle avait également reçu des centaines de contraventions dans les années 2000.

C’est maintenant le centre d’escalade Délire qui a pris possession des lieux.

Janvier 2013, Le Mundial

Le 1er janvier 2013, après son party du Nouvel An et après 23 ans d’existence, la route de l’Église à Sainte-Foy perd son resto-pub Le Mundial.

Photo d'archives

La raison avancée par Rusk Gingras, gérant et fils du propriétaire, est la compétition trop forte entre les restaurants et les bars à Québec.

C’est maintenant le restaurant Portofino qui est à cet endroit.

Mars 2013, Liquor Store de Sainte-Foy

Après 16 ans d’existence, le Liquor Store de Sainte-Foy annonce qu’il cadenasse ses frigidaires de manière permanente au début du mois de mars 2013.

Photo d'archives

Malgré un investissement d’un M$ en 2011 pour se refaire une beauté, les clients ne sont plus au rendez-vous.

C’est maintenant un restaurant Normandin qui occupe cet espace de Place de la Cité.

Février 2014, L’Ozone Hôtel Bar et le restaurant Batifol

L’aventure de l’Ozone Hôtel Bar et le restaurant Batifol, situé dans le même bâtiment commercial sur le boulevard Laurier, prend fin en février 2014.

Photo d'archives

À ce moment, c’est le groupe Dallaire qui acquiert le terrain d’environ 100 000 pieds carrés pour 11 M$.

Il prévoyait à l’époque construire deux tours de 19 étages. Le projet n’est toujours pas commencé, mais il faisait partie des possibilités explorées par Cominar en attendant le projet du Phare, selon ce que rapportait le Journal en octobre 2019.

Mai 2017, Beaugarte

L’une des plus vieilles discothèques de Québec, le Beaugarte, a cessé de faire danser la ville de Québec en mai 2017.

Photo d'archives, Daniel Mallard

Ouvert depuis 1982, le mythique resto-bar a vu défiler des politiciens, des artistes et, à une certaine époque, les joueurs des Nordiques.

C’est maintenant la microbrasserie la Voie Maltée qui habite l’ancien local du Beaugarte.

Novembre 2017 et octobre 2019, Maurice Night Club

Le Maurice Night Club a d’abord fermé ses portes en novembre 2017, a rouvert en mai 2019 et a finalement refermé ses portes en octobre 2019.

Photo d'archives, Pascal Huot

Des difficultés financières sont à l’origine de la fermeture du bar de Grande Allée.

Le renouvellement n’avait pas suffi. «L’expérience a été négative. Nous avons perdu environ 200 000 $ dans cette aventure. Nous avons essayé beaucoup de choses. L’engouement pour les bars ou les discothèques n’est simplement plus là», avait déclaré le promoteur Dean Fortin, il y a quelques mois, au Journal.

Mars 2018, Savini

Après neuf ans d’activités, le restaurant «jet-set » Savini, situé sur Grande Allée, a fermé au mois de mars 2018.

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Le 3 mars 2018, plus de 400 personnes avaient fait la fête une dernière fois lors d’un événement spécial.

«Ce n’était que des bons clients, qui étaient là depuis l’ouverture. C’étaient des gens qui avaient le Savini à cœur et qui voulaient le vivre une dernière fois», avait dit le propriétaire Yanick Parent.

C’est le Belga, propriété de Frédéric van der Kelen, une brasserie très importante en Belgique, qui a remplacé l’enseigne du Savini.

Avril 2018, Le Boudoir

À la fin du mois d’avril 2018, le bar Le Boudoir, situé en basse-ville de Québec, n’est plus.

Photo d'archives, Karl Tremblay

Après 14 ans d’activités, ce sont de nouveaux propriétaires qui s’installent dans le bâtiment de la rue du Parvis.

Le pub à bières L’Air du temps y siège un bref instant avant d’être remplacé par le Phœnix du Parvis, un restaurant aux «saveurs du monde», en avril 2019.

Janvier 2019, Toast !

Le restaurant Toast !, bien établi dans le Vieux-Port de Québec depuis une quinzaine d’années, a annoncé sur Facebook la fermeture de l’établissement au début du mois de janvier 2019.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

C’est également la fin du SSS, qui avait les mêmes propriétaires et qui était également situé dans le Vieux-Port.

L’un des propriétaires, Stéphane D’Anjou, évoque des raisons personnelles pour justifier ces fermetures.

«C’est une réflexion qui date au moins d’un an et demi auprès de mon associé. C’est de savoir comment faire pour concilier le beau métier qu’on fait et trois enfants en bas âge à la maison. On a bien vu qu’il n’y en a pas, de conciliation », avait-il confié au Journal.

Septembre 2019, La Vieille Maison du Spaghetti

La Vieille Maison du Spaghetti a cessé ses activités en septembre 2019 après 43 ans d’existence.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

«Il n’y a pas une raison en particulier pour expliquer ma décision, c’est un peu en raison de tout. Il y a notamment le manque de personnel et les taxes qui sont excessives. Je ne peux pas vendre un spaghetti à 35 $. À un certain moment, tu ne fais plus de profit et tu dois travailler au moins six jours par semaine pour même pas le salaire minimum. C’était une grosse maison à entretenir», avait expliqué au Journal le propriétaire Jean-Guy Drolet en août 2019.

Une auberge de jeunesse de 126 lits remplacera le restaurant. Celle-ci devrait voir le jour au printemps 2020.

Septembre 2019, Initiale

En juillet 2019, le restaurant Initiale, l’une des meilleures tables à Québec, informe le public qu’il cessera ses activités le 28 septembre 2019. Il était ouvert depuis 1990.

Photo d'archives, SIMON CLARK

Les propriétaires Rolande Leclerc et Yvan Lebrun l’avaient annoncé sur leur page Facebook personnelle.

Mme Leclerc avait confié au journal qu’ils prenaient «de longues vacances».

L’Initiale bénéficiait d’une impressionnante réputation alors qu’il était coté cinq diamants, portait le sceau de Grande table Relais et Château et comptait quatre toques de la maison Gault & Millau.

Octobre 2019, Le Saint-Germain

Après 40 ans de loyaux services, le Saint-Germain, situé à la Plaza Laval, annonce qu’il ferme ses portes en raison d'un manque de personnel à la fin du mois d’octobre 2019.

Photo d'archives, Jean-François Racine

Leur succursale de Sillery reste toutefois ouverte.

Magasins

Mars 2013, Zellers

La date du 14 mars 2013 marque la fin du dernier magasin grande surface Zellers à Québec. Il s’agissait de la succursale à Place Fleur de Lys.

Photo d'archives, Maxime Deland (Agence QMI)

En janvier 2011, le magasin Target avait acquis une majorité de baux de la chaîne pour faire son entrée au Canada.

L’aventure de Target n’aura toutefois pas fait long feu au Québec. Il a fermé ses magasins de Québec et Lévis en avril 2015.

Janvier 2018, Sears

Les gens de Québec, avec tous les Canadiens, auront finalement été «su Sears», présent au Canada depuis 1953, une dernière fois le dimanche 14 janvier 2018.

Photo d'archives

En juin 2017, la compagnie s’était placée à l’abri de ses créanciers. Elle avait annoncé du même coup la fermeture de 59 magasins au pays.

Sports et divertissements

2011, Hippodrome de Québec

L’Hippodrome de Québec a cessé ses activités en 2011 et a été démoli en 2012 pour la construction du Centre Vidéotron.

Photo d'archives

Outre les courses de chevaux, l’Hyppodrome de Québec a aussi été l’hôte de certains spectacles d’envergure. Les groupes mythiques Metallica et Yes ont entre autres, joué pour les gens de Québec à cet endroit.

Septembre 2015, Colisée de Québec

L’arrivée du Centre Vidéotron marque également la fin du Colisée de Québec, mieux connu sous le nom du Colisée Pepsi.

Inauguré en 1949, les gens de Québec ont pu assister à des milliers de parties de hockey et à autant des spectacles grandioses.

Photo d'archives, Didier Debusschère

Ils ont ainsi vu défiler devant leurs yeux les joueurs des As, des Remparts, des Nordiques, des Rafales, des Citadelles et ceux du fameux Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec.

C’est Metallica qui aura finalement livré le dernier spectacle de la bâtisse, le 14 septembre 2015, deux jours avant leur spectacle inaugurant le Centre Vidéotron.

Crèmeries

Plusieurs crèmeries ont également éteint leur machine à crème glacée pour une dernière fois après la saison estivale 2018.

C’est le cas du Bobil, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, du Bunny, sur le boulevard de L’Ormière et du bar laitier La Grange, situé sur la rue Seigneuriale à Beauport.

Marché du Vieux-Port

Juin 2019, Marché du Vieux-Port

En juin 2019, le Marché du Vieux-Port accueille ses derniers clients alors que le Grand Marché de Québec, situé à Limoilou sur le site d’ExpoCité, ouvre officiellement.

Photo d'archives, Dominique Lelièvre

Plusieurs clients et commerçants avaient dénoncé cette décision de la Ville de Québec.

On apprenait en décembre que l’administration Labeaume avait le feu vert pour le démolir après une victoire contre l’avocat François Marchand en Cour supérieure. Il est démoli le 13 décembre 2019.