20e Défi têtes rasées: Jay Du Temple se fait raser son abondante chevelure

MONTRÉAL – Reconnu pour sa chevelure abondante, dont il a toujours été fier, l’humoriste Jay Du Temple n’a pas hésité, vendredi soir, pendant son spectacle au Centre Bell, à se faire raser le coco dans le cadre du 20e Défi têtes rasées Leucan.

Jay, qui anime «Occupation double» à V, s’est fait raser la tête sur scène pendant que son amie Safia Nolin interprétait deux chansons coup sur coup.

Il a ensuite remis une somme de 23 700 $ à Leucan, l’organisme qui tient le Défi têtes rasées, soit 2 $ par billet vendu pour le dernier spectacle de sa tournée «Bien faire». Jay et Sofia ont aussi remis une partie de leur cachet, et Jay continue d’amasser des dons du public sur le site du Défi. Samedi après-midi, il avait amassé plus de 1200 $ sur un objectif de 10 000 $.

Soulignons que Karim Ouellet a ouvert la soirée lors d’une prestation surprise, suivi de l’humoriste Charles Pellerin qui a offert la première partie de Jay Du Temple.