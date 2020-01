LEROUX, Jean-Claude



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M.Jean-Claude Leroux, de Saint-Mathieu-de-Beloeil, survenu le 21 décembre 2019.Il laisse dans le deuil son épouse Olivette Cournoyer, sa fille (feu) Brigitte, son fils Patrick (Julie), ses petits-enfants Laurence et Henri, sa soeur Denise, ses belles-soeurs et beaux-frères Ronald (Maryse), Raymond, Albiny (Carole), André (Lise), Nicole, Normand (Ginette), France (Pierre) Sylvain Cournoyer ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. M.Leroux était policier retraité du SPVM.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 janvier de 18h00 à 21h00 au :MONTRÉAL / 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comSes funérailles seront célébrées samedi 11 janvier à 11 heures en l'église St-François D'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal. La famille sera présente, à l'église, à compter de 9h30. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.