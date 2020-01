GAGNON, Pierre



À Montréal, le 31 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Pierre Gagnon époux de feu madame Micheline Lanthier.Il laisse dans le deuil ses enfants Élyse (Marc St-Hilaire), Sophie (Réjean Labrie) et Louis- Pierre (Marie-Claude Raymond), ses petits-enfants, Émile, François, Benjamin, Antoine, Victor, William et Béatrice, son frère Jérôme (Lucie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le mercredi 8 janvier 2020 de 18hre à 21hre et jeudi le 9 janvier de 9hre 30 à 12hre. Une liturgie sera dite en chapelle a 11hre 30Au lieu de fleurs, un don peut être fait à l'Association Pulmonaire du Québec ou à la Croix Rouge.